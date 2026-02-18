McKennie centravanti com’è andato l’esperimento di Spalletti in Galatasaray Juve | il giudizio sul centrocampista texano

Luciano Spalletti ha deciso di far giocare McKennie come attaccante nel match tra Galatasaray e Juventus, cercando di testare la sua versatilità in quella posizione. L’esperimento nasce dall’esigenza di trovare nuove soluzioni offensive, dato che il centrocampista texano ha dimostrato di saper interpretare più ruoli sul campo. Durante la partita, McKennie ha mostrato di muoversi con buona dinamica, ma ha anche commesso alcuni errori nella finalizzazione. La scelta di schierarlo da centravanti ha attirato l’attenzione degli osservatori, che vogliono capire se questa soluzione possa diventare un’opzione valida per Spalletti

Luciano Spalletti ha tentato di sperimentare McKennie nella posizione di centravanti in Galatasaray Juve. Ecco com'è andata. La Juve torna dalla Turchia con un passivo pesante, ma l'analisi odierna di Tuttosport individua in Weston McKennie uno dei pochi a salvarsi nel naufragio generale contro il Galatasaray. Il centrocampista ha strappato un onorevole 6 in pagella, confermando che pure da nove ha un suo perché anche in notti così difficili e sfortunate. Schierato in posizione avanzata da Luciano Spalletti per sopperire alle pesanti assenze offensive, l'americano non ha demeritato: ha completato efficacemente il triangolo con Teun Koopmeiners e ha provato con la solita generosità a dare significato alla mossa a sorpresa del suo allenatore.