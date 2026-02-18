La Polizia di Stato ha annunciato ufficialmente un concorso pubblico per oltre 1.000 posti, spiegando che basta il diploma per partecipare. La scelta mira ad attirare un ampio numero di candidati, rendendo più accessibile la procedura rispetto alle selezioni precedenti. Tra i requisiti richiesti, ci sono anche alcuni dettagli pratici, come la presentazione della domanda entro una certa data e la preparazione su materie specifiche. Questo bando rappresenta una grande occasione per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico.

© Tpi.it - Maxi concorso per 1.000 posti: basta il diploma, i dettagli

