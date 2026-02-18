Mauro Corona sullo sfogo Ilia Malinin e il difficile rapporto padri-figli | Pubblicai il primo libro e mi disse sei un fallito
Mauro Corona commenta lo sfogo di Ilia Malinin, che ha accusato il padre-allenatore di avergli detto “sei un fallito” dopo le sue cadute ai Mondiali di pattinaggio. Il giovane atleta di 21 anni, noto come il “dio dei quadrupli”, ha affrontato una delusione grande a Milano Cortina 2026, dove sperava di conquistare l’oro. Roman Skorniakov, il suo padre, si è mostrato sconvolto, con le mani tra i capelli, mentre Malinin cerca ancora il suo sguardo tra le lacrime. La tensione tra padre e figlio diventa evidente.
Il padre-allenatore, Roman Skorniakov, con le mani nei capelli, deluso per la sua doppia caduta. Il figlio Ilia Malinin, 21 anni, Il "dio dei quadrupli", dopo gli errori che gli sono costati la medaglia d'oro nel pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, cerca il suo sguardo ma non è ricambiato e tanto meno riceve un abbraccio consolatorio. Questo gli ha fatto più male dell'ottavo posto nella classifica finale. Ilia Malinin non ha retto la pressione di diventare, da vincitore annunciato, campione olimpico e sui social hanno destato preoccupazione una serie di post, poi rimossi, con cui si è sfogato dopo la gara.
Mauro Corona umiliato da suo padre: "Fallito, vai a lavorare". E il libro nel fuocoMauro Corona ha raccontato di essere stato umiliato da suo padre con parole dure come “fallito, vai a lavorare”.
Ilia Malinin e il rapporto col padre allenatore: quando l'aspettativa diventa una zavorra
Ilia Malinin ha fallito nel tentativo di completare il suo famoso quadruplo axel durante una competizione di pattinaggio, finendo ottavo e lasciandosi travolgere dalla delusione.
