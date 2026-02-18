Mauro Corona la storica amicizia con la mamma Ninna Quario e i complimenti a Federica Brignone | Grandiosa

Mauro Corona ha condiviso la sua gioia dopo le vittorie di Federica Brignone ai Giochi di Milano Cortina 2026. La causa è il suo successo nel SuperG e nel gigante, che gli hanno fatto battere il cuore di entusiasmo. Corona ha anche parlato della lunga amicizia con sua madre, Ninna Quario, che gli ha sempre dato forza. La sua ammirazione per l’atleta si è tradotta in parole sincere e complimenti pubblici. Corona ha commentato con entusiasmo la prestazione della sciatrice, definendola “grandiosa” e piena di grinta.

Mauro Corona è felice, come tutti gli italiani, per le due medaglie d'oro di Federica Brignone, in SuperG e in gigante, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ieri, martedì 17 febbraio, a È sempre Cartabianca, ha commentato la forza, la resilienza e il coraggio della tigre di La Salle: «Se lei ricorda Bianchina (Bianca Berlinguer, la puntata scorsa avevamo fatto gli auguri a Federica Brignone, di potersi riprendere e combinare qualcosa di buono», ha esordito. «La tenacia, la forza, la caparbietà. Con le ferite che aveva avuto lei, tibia e perone, addirittura esposte, uno si arrende. Invece lei tranquilla con pazienza, tenacia, costanza, poi è arrivata nei pressi delle Olimpiadi, ha detto ma, proverò e invece, ha fatto il colpo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

