Mauro ha commentato la sostituzione di Cambiaso, sottolineando che il giocatore poteva incidere ancora nella partita, anche se non è uscito a causa di un cartellino giallo. L’ex bianconero ha criticato la scelta di Spalletti di cambiare l’esterno, definendolo un giocatore normale e non un leader. Secondo lui, i problemi della Juventus non sono Cambiaso o Cabal, ma la mancanza di quei 5-6 giocatori che possono controllare il ritmo della partita. La squadra si trova in difficoltà senza queste figure di riferimento.

Il crollo a Istanbul compromette non solo il cammino della Juve in Champions League ma anche le valutazioni sul progetto bianconero, imbruttendo la gestione di Spalletti nel giro di pochi giorni dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia. Adesso servirebbe un miracolo per centrare gli ottavi della massima competizione europea, “eppure l’allenatore è l’unico che il club deve tenersi stretto” pensa Massimo Mauro, che si dice “molto meno convinto del mercato estivo e di alcuni singoli come Cambiaso che danno poche garanzie”. Partiamo proprio dalla sostituzione di Cambiaso, giusto averlo tenuto fuori all’intervallo perché ammonito? “No, ma l'altra domanda è: perché Cambiasso fa meraviglie come l'azione del pareggio e poi una roba che veramente non si capisce sull'ultimo calcio d'angolo del primo tempo? Perché in quella circostanza la palla passa per tutta l'area piccola e arriva a Sallai, che – meno male – la spara alta, mentre Cambiaso non percepisce neanche il pericolo, come se stesse pensando a qualcos'altro invece di marcare l’uomo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Cambiaso ha 15' a partita in cui può combinare di tutto. Ma per me non è uscito per il giallo..."

Mauro sulla Juventus: «La partita contro il Pafos ha evidenziato questo. Cessione? Non si può commercializzare. Mercato? Openda non lo avrei preso, avrei detto questo»Massimo Mauro analizza il momento attuale della Juventus, soffermandosi sulla recente partita contro il Pafos e le questioni di mercato.

Mauro: «Spalletti ha fatto benissimo, ma non ci si può cullare su 4 partite vinte. In futuro il club deve lottare per scudetto e Champions»Mauro riconosce i buoni risultati di Spalletti, ma avverte che il calcio italiano non può accontentarsi di quattro vittorie di fila.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.