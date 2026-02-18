Mattarella | Le Istituzioni rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto ieri per la prima volta in 11 anni una riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, spinto dalla volontà di rafforzare il ruolo del Csm. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di rispettare le decisioni di questa istituzione, invitando le altre forze politiche e amministrative a dimostrare maggiore attenzione nei confronti delle sue funzioni. Mattarella ha anche ricordato che il Consiglio svolge un compito fondamentale nella gestione autonoma della giustizia e che il suo ruolo deve essere riconosciuto e tutelato.

AGI - Per la prima volta in 11 anni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura e lo ha fatto "spinto dal desiderio di sottolineare il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto dalla necessità di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa". Il Csm, ha proseguito il Capo dello Stato, "non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all' attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "Le Istituzioni rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura" Mattarella: le altre istituzioni rispettino il CsmIl presidente Mattarella ha espresso la sua preoccupazione dopo che alcune istituzioni hanno messo in discussione il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Mattarella:"Istituzioni rispettino Csm"Sergio Mattarella ha richiamato le istituzioni a rispettare il Consiglio superiore della magistratura (Csm), sottolineando l’importanza di mantenere rapporti corretti in ogni momento e situazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mattarella presiede il plenum del Csm: 'Le altre istituzioni lo rispettino'Il capo dello Stato presente al Consiglio. 'Avverto la necessità di rinnovare con fermezza questa esortazione' (ANSA) ... ansa.it Mattarella: le istituzioni rispettino il CsmUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Sergio Mattarella presiederà la seduta del Consiglio superiore della magistratura prevista questa mattina alle 10. A quanto si apprende, il presidente della Repubblica dovrebbe fare un breve discorso all’inizio della seduta. Una mossa inattesa – di solito il cap facebook Scontro politico dopo le parole del ministro della #Giustizia Carlo #Nordio, che in un’intervista ha definito il Consiglio superiore della magistratura un sistema con logiche “paramafiose”, parlando di correnti come strumenti di potere e carriera e sostenendo c x.com