Mattarella | Le Istituzioni rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura

Da agi.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto ieri per la prima volta in 11 anni una riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, spinto dalla volontà di rafforzare il ruolo del Csm. Durante l’incontro, ha sottolineato l’importanza di rispettare le decisioni di questa istituzione, invitando le altre forze politiche e amministrative a dimostrare maggiore attenzione nei confronti delle sue funzioni. Mattarella ha anche ricordato che il Consiglio svolge un compito fondamentale nella gestione autonoma della giustizia e che il suo ruolo deve essere riconosciuto e tutelato.

AGI - Per la prima volta in 11 anni il  Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  ha presieduto una riunione ordinaria del  Consiglio Superiore della Magistratura  e lo ha fatto "spinto dal desiderio di sottolineare il  valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto dalla necessità di ribadire il  rispetto che occorre nutrire e manifestare, da parte delle  altre istituzioni, nei confronti di questa". Il  Csm, ha proseguito il Capo dello Stato, "non è esente, nel suo funzionamento, da  difetti, lacune, errori  e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse  critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all' attività  di  altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del  potere legislativo, di quello  esecutivo, di quello  giudiziario ". 🔗 Leggi su Agi.it

