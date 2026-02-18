Mattarella in campo a difesa del Csm capito Nordio? | le pillole del giorno

Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di intervenire dopo le accuse di Nordio sul Csm, definito un “sistema para-mafioso”. La causa è la polemica scoppiata in Parlamento, in cui il ministro della Giustizia ha criticato duramente la magistratura. Mattarella ha sottolineato l’importanza di mantenere l’indipendenza dell’organo e ha chiesto rispetto per le procedure costituzionali. La sua presa di posizione mira a smorzare le tensioni e a ribadire il ruolo del Csm come garante della giustizia. La discussione continua a infiammare il panorama politico italiano.

Altro che «sistema para-mafioso del Csm », come detto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che non si è nemmeno preso la responsabilità della dichiarazione, scaricando il barile su una citazione passata del magistrato antimafia Nino Di Matteo. Per il Quirinale era arrivato il momento di fissare un punto, dopo che l’asticella delle sparate sul referendum si stava spostando sempre più in là. E così è sceso in campo il Sergio Mattarella, fisicamente, aprendo il plenum del Consiglio superiore della magistratura, quello che verrebbe “splittato” in due in caso di vittoria dei Sì. «Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La campagna referendaria al contrario di Gratteri e Nordio e le altre pillole del giornoLuca Bizzarri ha commentato che i protagonisti della campagna referendaria si stanno dando molto da fare, citando in particolare Gratteri a favore del Sì e Nordio contro il No, mentre le altre pillole del giorno svelano tensioni e scontri tra le diverse fazioni.

Dopo l'attacco di Nordio, Mattarella difende il Csm: "Le altre istituzioni lo rispettino"

