mattarella ha detto come la pensa sulla campagna per il referendum

Il presidente Mattarella ha espresso il suo disappunto riguardo agli attacchi recenti del governo al Consiglio superiore della magistratura. La sua critica nasce dopo una serie di dichiarazioni dure che hanno acceso il dibattito politico. Durante una visita ufficiale, ha sottolineato l’importanza di un rispetto reciproco tra tutte le istituzioni italiane. È intervenuto anche per ribadire la necessità di mantenere un clima di collaborazione, evitando polemiche inutili.

Non gli sono piaciuti gli ultimi scomposti attacchi del governo al CSM, e ha invitato tutte le istituzioni a rispettarsi a vicenda Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto durante il plenum, cioè la riunione plenaria del Consiglio superiore della magistratura (CSM), l’organo di autogoverno dei magistrati di cui lui è presidente, e ha detto di aver sentito la necessità di «ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione». Il riferimento è al governo: Mattarella aveva ascoltato con sorpresa e con preoccupazione alcune recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aveva rivolto critiche pesantissime allo stesso CSM, descrivendolo come un organismo «para-mafioso». 🔗 Leggi su Ilpost.it

