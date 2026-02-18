Mattarella ha detto come la pensa sulla campagna per il referendum
Il presidente Mattarella ha espresso il suo disappunto riguardo agli attacchi recenti del governo al Consiglio superiore della magistratura. La sua critica nasce dopo una serie di dichiarazioni dure che hanno acceso il dibattito politico. Durante una visita ufficiale, ha sottolineato l’importanza di un rispetto reciproco tra tutte le istituzioni italiane. È intervenuto anche per ribadire la necessità di mantenere un clima di collaborazione, evitando polemiche inutili.
Non gli sono piaciuti gli ultimi scomposti attacchi del governo al CSM, e ha invitato tutte le istituzioni a rispettarsi a vicenda Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto durante il plenum, cioè la riunione plenaria del Consiglio superiore della magistratura (CSM), l’organo di autogoverno dei magistrati di cui lui è presidente, e ha detto di aver sentito la necessità di «ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione». Il riferimento è al governo: Mattarella aveva ascoltato con sorpresa e con preoccupazione alcune recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aveva rivolto critiche pesantissime allo stesso CSM, descrivendolo come un organismo «para-mafioso». 🔗 Leggi su Ilpost.it
Galante fa questa confessione su Spalletti: «Mi ha sempre detto questo sulla Juventus e sulla squadra». Cosa pensa il tecnico bianconeroGalante, ex difensore, condivide una confessione su Luciano Spalletti e il suo rapporto con la Juventus.
Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliatoAlessandro Barbero è stato oggetto di critiche per alcune affermazioni fatte in un video dedicato al Referendum sulla Giustizia, in cui si è riscontrato un errore nelle sue argomentazioni sul voto contrario.
UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!
Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Conti, Pausini e i Big di Sanremo ricevuti al Quirinale: Mattarella riconosce il valore della musica; Mattarella incontra Sofia Goggia: Occorrerebbe far capire ai tifosi cosa c'è dietro la vostra preparazione. Come sta la Vonn? Il suo,...; Pausini al Quirinale: Io commossa quando Mattarella ha detto che la musica pop fa parte della cultura del nostro Paese.
Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm: Serve rispetto vicendevole per le istituzioniIl Consiglio superiore della magistratura non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori, ha detto il capo dello stato. Che ha invitato al rispetto nell'interesse della Repubblic ... ilfoglio.it
Cosa ha detto il presidente Mattarella al plenum del Csm e tutti i precedentiMattarella presiede a sorpresa il plenum del CSM: ecco perché si tratta di un intervento straordinario e cosa c'entra il referendum ... policymakermag.it
Ad Urgnano per il Giorno del Ricordo. Come ha detto il Presidente Mattarella: “Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell’esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia”. C facebook
Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche detto "Il Talismano", è bastato mettere piede a Cortina per celebrare un duplice successo storico nello slittino ("Oro-Oro", avrebbe detto qualcuno). Il capo dello Stato seguirà oggi con occhio att x.com