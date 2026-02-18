Mattarella a sorpresa al Csm | ‘Le altre istituzioni lo rispettino

Il presidente Mattarella ha fatto una visita improvvisa al Consiglio Superiore della Magistratura, chiedendo alle altre istituzioni di rispettarlo. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'importanza di mantenere l’autonomia della magistratura e di evitare interferenze. La sua presenza ha sorpreso i membri del Csm, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. Mattarella ha anche ricordato che il rispetto reciproco tra le istituzioni è fondamentale per la stabilità democratica. La sua richiesta si rivolge a tutti gli organi dello Stato.

Il monito di Mattarella alle istituzioni: “Rispettino il Consiglio Superiore della Magistratura”, ha detto, presiedendo il plenum ordinario con una scelta a sorpresa. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella a sorpresa al Csm: ‘Le altre istituzioni lo rispettino” Mattarella: le altre istituzioni rispettino il CsmIl presidente Mattarella ha espresso la sua preoccupazione dopo che alcune istituzioni hanno messo in discussione il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Dopo l’attacco di Nordio, Mattarella difende il Csm: “Le altre istituzioni lo rispettino”Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parola durante il plenum del Consiglio superiore della magistratura, in risposta agli attacchi del governo guidato da Nordio. Mattarella a sorpresa al Csm: 'Le altre istituzioni lo rispettino” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, l’omaggio di Mattarella con la visita a sorpresa alla mostra sull’Esodo; Milano Cortina 2026, Fiab MB su Mattarella allo stadio col tram: Che meraviglia la scelta del Presidente; Il presidente Mattarella a Cortina, la visita di Sofia Goggia e la telefonata ad Arianna Fontana: Formidabile; Petrecca, il vice Bulbarelli e la sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi. Ora il Colle non ci sta e avvisa Lilli Gruber: Mai intervenuti sulla Rai. Mattarella partecipa a sorpresa al plenum del Csm: Serve rispetto vicendevole per le istituzioniIl Consiglio superiore della magistratura non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori, ha detto il capo dello stato. Che ha invitato al rispetto nell'interesse della Repubblic ... ilfoglio.it Referendum giustizia, Mattarella presiede a sorpresa il Csm e mette ordine nel pieno dello scontro tra istituzioniIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella presiede a sorpresa il plenum del Consiglio superiore della magistratura e, nel pieno dello scontro sul referendum giustizia, richiama le istituzioni a ... firstonline.info Il presidente della Repubblica è intervenuto a sorpresa al plenum del Csm. Un segnale forte dopo gli attacchi arrivati in questi giorni dall’esecutivo, che hanno innalzato il livello dello scontro con la magistratura. Nel suo discorso Mattarella ha esortato tutte “le facebook #tagada Antonio Di Bella commenta l'intervento a sorpresa del presidente Mattarella durante i lavori ordinari del CSM x.com