Matchroom e | 200 eventi che segnano un' era nel pugilato

Matchroom e DAZN hanno firmato un accordo di cinque anni, causando un cambiamento significativo nel mondo del pugilato. L’intesa assicura oltre 200 eventi programmati, portando incontri di alto livello nelle case degli appassionati ogni mese. Con questa collaborazione, i pugili avranno più opportunità di mostrare le proprie abilità e di raggiungere un pubblico più ampio. La partnership promette una copertura costante e un calendario ricco di incontri, lasciando prevedere un futuro intenso per gli sportivi e gli spettatori. La prima serata è prevista già il prossimo mese.

un accordo quinquennale tra matchroom e dazn ridefinisce la programmazione pugilistica, garantendo attività costante e visibilità continuativa per gli atleti. la formula non è una semplice estensione ma una struttura operativa che valorizza calendari definiti e opportunità nei mercati chiave. la partnership prevede un minimo di 30 spettacoli all'anno, con la possibilità di arrivare a 40 eventi annuali. sommando l'intera durata, si stima una cifra intorno a 200 spettacoli nei cinque anni dell'accordo. questa programmazione garantita crea una base operativa stabile per la gestione del roster e per la presenza continua degli atleti sul ring.