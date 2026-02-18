Mastroianni | Quando il Milan alza il livello ha dei picchi altissimi Poche in Serie A come i rossoneri

Dario Mastroianni ha commentato la vittoria del Milan a Pisa, attribuendo il risultato alla capacità dei rossoneri di raggiungere livelli elevati di gioco. Secondo il giornalista, quando il club milanista si anima e si impegna al massimo, può mettere in campo prestazioni eccezionali. Nel match, il Milan ha mostrato momenti di grande intensità e qualità tecnica, che hanno fatto la differenza. Mastroianni sottolinea come pochi team in Serie A riescano a reggere certi standard, e questa partita ne è la prova concreta.

Il giornalista e telecronista Dario Mastroianni ha parlato del Milan vittorioso a Pisa durante l'ultima puntata del formata '4-3-2-1', in onda su 'DAZN' dopo il posticipo di Serie A del lunedì sera. In particolare, Mastroianni si è voluto soffermare sul gioco del Milan di Massimiliano Allegri, sottolineando i punti elevati di proposta in determinate gare di campionato. Ecco, dunque, le sue parole. "Quando il Milan alza il livello, ha dei picchi altissimi che poche squadre hanno nel nostro campionato. E nel girone di andata ci sono state nelle prestazioni momenti più alti di questo ultimo mese e mezzo, il cui picco è stato nettamente Bologna: una partita dominata dall'ottavo minuto al novantesimo.

