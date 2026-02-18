Massimo Giletti choc | la lite furiosa poi abbandona il programma e tutti di sasso VIDEO

Massimo Giletti ha lasciato il collegamento di domenica sera durante la trasmissione

La puntata domenicale di Il Processo al 90° su Rai 2 è stata segnata da un confronto particolarmente teso culminato con l’uscita dal collegamento di Massimo Giletti. Durante la trasmissione, condotta da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, la discussione è degenerata in diretta mentre si affrontavano temi arbitrali legati all’ultima settimana calcistica. Il Processo al 90° su Rai 2: il tema della discussione. Il dibattito si è concentrato su un episodio avvenuto durante Inter-Juventus, in particolare l’espulsione di Pierre Kalulu e il presunto episodio di simulazione che avrebbe coinvolto Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

