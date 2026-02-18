Massimiliano Muzzi il barone di Von Strichen che si proclamò vescovo all' Abbazia ortodossa di San Martino di Todi
Per gli inquirenti risulterebbe evidente che gli illeciti venissero perpretati sistematicamente dal 53enne romano. Sequestrati beni per oltre 4 milioni Vi porto in un tempio della massoneria di Perugia. Simboli, riti e mappa delle logge del Grande Oriente La nuova galassia dei supermercati a Perugia: Esselunga e non solo, tutte le novità. La mappa Dalla moda al cemento, tra dinastie e cooperative. Ecco i 10 colossi del fatturato dell'Umbria .🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Abbazia di San Martino delle Scale, visita e degustazione di birre artigianaliL’Abbazia di San Martino delle Scale ospita l’evento di ArcheOfficina il 17 gennaio.
Leggi anche: Abbazia San Martino delle scale, visite guidate e degustazione di birre artigianaliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il ‘monaco’, ‘barone di Strichen’ e ‘maestro di Esicasmo’? Un falso broker: sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euro; ‘Monaco’ e falso broker | sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euro.
‘Monaco’ e falso broker: sequestrate proprietà per oltre 4 milioni di euroNei guai Massimiliano Muzzi conosciuto pure come musicista del Vaticano. A Todi ha creato la società agricola Abbazia ortodossa di San Martino ... msn.com
Poderi, immobili, energia: gli affari del Monaco-barone tra Lucignano e SubbianoLa Finanza ha sequestrato terreni, fabbricati, conti correnti e società, tra cui la Oasi srl. Chi è il personaggio al centro dell'operazione? Chiesa, spiritualità, musica e business: i tanti volti del ... arezzonotizie.it
Nei guai Massimiliano Muzzi conosciuto pure come musicista del Vaticano. A Todi ha creato la società agricola Abbazia ortodossa di San Martino facebook