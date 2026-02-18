Maschere anolini e solidarietà | l’allegria del Carnevale in piazza a Pontenure

Il Carnevale di Pontenure si è svolto domenica 15 febbraio, portando in piazza tante maschere e colori. La festa ha richiamato molte famiglie con bambini, attirati dai carri decorati e dagli anolini fatti in casa. I residenti si sono radunati per divertirsi tra musica e sfilate, condividendo sorrisi e solidarietà. La partecipazione è stata così vivace che alcuni negozianti hanno aperto le proprie vetrine per mostrare le creazioni carnevalesche. La piazza si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico di allegria.

Grande partecipazione di famiglie e bambini alla festa organizzata dall'associazione Tribulon con giochi, premi e merenda per tutti Domenica 15 febbraio Pontenure ha festeggiato il carnevale in piazza che ha visto la numerosa partecipazione di grandi e piccini. «Come si sa da mesi, dopo la sfiducia al sindaco e la chiusura del ponte, il nostro paese si trova in gravi difficoltà, ma non ha mai smesso di reagire», esordiscono gli organizzatori. Questa ultima iniziativa è stata organizzata dall'associazione "Tribulon" e tra le varie attività ha ospitato i Supereroi Acrobatici Odv associazioni no profit a livello nazionale, i cui volontari si esibiscono per raccogliere fondi per i bambini ospedalizzati calandosi dalle facciate di ospedali e palazzi storici e con più di 400 eventi importanti alle loro spalle.