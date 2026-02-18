Martina Peterlini ha concluso fuori dalla top 20 nella prima manche dello slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché si sente troppo pensierosa e questo la rallenta. La sciatrice ha detto che, quando si blocca nei pensieri, fatica a muoversi velocemente sulla neve. Per la seconda manche, però, mantiene la speranza di fare meglio, credendo di poter recuperare. La sua squadra sta lavorando per aiutarla a superare questo momento di difficoltà.

Martina Peterlini ha centrato un piazzamento fuori dalla top 20 nella prima manche dello slalom femminile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 202 6. Non ha trovato l’exploit l’azzurra, rendendosi artefice di una prova in cui ha guadagnato un ritardo di 2.54 rispetto a Mikaela Shiffrin, la quale ha subito ipotecato l’oro stampando un tempo di 47.13. Una volta arrivata in zona mista, l’atleta italiana ha analizzato quanto fatto: “ E’ importante avere un buon numero di partenza per la seconda manche, la gara non è ancora finita – ha detto la sciatrice ai microfoni di Rai 2 – Io ci credo, si può fare veramente bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Martina Peterlini: “Quando penso troppo, vado lenta. Seconda manche? Si può fare bene, io ci credo”

Mi sono divertita tantissimo, Martina Peterlini può fare una grandissima garaMartina Peterlini si prepara a una grande gara alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

