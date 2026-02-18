Martina Peterlini | Partita bene nell’ultimo settore mi sono un po’ addormentata Bello aver fatto lo stesso tempo di Lara

Martina Peterlini ha concluso le Olimpiadi con un risultato inaspettato, perché ha pareggiato il tempo di Lara Della Mea, 1’42”13, a causa di una performance che si è rallentata nell’ultimo settore. La gara è iniziata bene, ma nell’ultimo tratto si è lasciata andare, perdendo alcune posizioni. È stata una competizione intensa, con entrambe le atlete che si sono messe in gioco fino alla fine. Ora, entrambe si trovano in una posizione che permette qualche miglioramento nelle prossime sfide.

Martina Peterlini chiude le Olimpiadi nel modo più, se vogliamo, particolare possibile: stesso tempo di Lara Della Mea nel totale delle due manche, 1’42?13, che porta sia l’una che l’altra non lontane dalla top ten con anche qualche margine di recupero in termini di posizioni. Così la trentina ai microfoni della Rai: “ Raccontando le mie sensazioni della seconda manche, sono partita bene, purtroppo l’ultimo settore mi sono un po’ addormentata, ci ero entrata proprio addormentata. Ora riguarderò la manche della Moltzan per capire dove ho preso quei cinque decimi di troppo. l’atteggiamento era quello giusto, speriamo di recuperare ancora un po’ “. 🔗 Leggi su Oasport.it

