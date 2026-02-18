Martin Scorsese si unisce a The Mandalorian e Grogu grazie a un cameo nel nuovo trailer, un progetto che ha accettato dopo che Jon Favreau gli ha spiegato il ruolo che avrebbe ricoperto. La scena mostra il celebre regista in un breve apparizione, confermando il suo interesse per il mondo di Star Wars dopo aver superato le sue riserve sui blockbuster. La partecipazione di Scorsese si inserisce in un episodio in cui il personaggio di Grogu si imbatte in un alleato inaspettato, dando un tocco di prestigio alla serie.

Scorsese ha chiuso un occhio sulla sua avversione per i blockbuster grazie all'intercessione di Jon Favreau, che lo ha voluto in un gustoso cameo svelato dal nuovo trailer. Il trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu svelato di recente ha rivelato una sorprendente presenza nel cast, quella del regista Martin Scorsese. Il trailer, lanciato in versione originale e italiana, promuove l'uscita del film di Jon Favreau, primo lungometraggio della saga di Star Wars in sette anni, tornando a raccontare le avventure del cacciatore di taglie Din DjarinMando e del suo amico Grogu, alias Baby Yoda. Chi interpreta Martin Scorsese in The Mandalorian and Grogu? Durante la visione del trailer (in versione originale), c'è un momento a circa 20 secondi in cui la voce di un alieno suona familiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Martin Scorsese in The Mandalorian and Grogu: il trailer svela il ruolo del regista

