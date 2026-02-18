Mario Palazzi il procuratore di Viterbo nel direttivo della Scuola superiore della magistratura

Mario Palazzi, il procuratore capo di Viterbo, è stato scelto per entrare nel comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. La nomina arriva dopo una decisione presa in risposta alle sue competenze e all’esperienza maturata sul campo. Palazzi, noto per aver guidato importanti indagini nel territorio, si occuperà di contribuire alla formazione dei futuri magistrati. La sua presenza nel comitato rafforza il ruolo della provincia di Viterbo nel sistema giudiziario nazionale. La commissione ha ufficializzato la sua nomina questa mattina.

Mario Palazzi, il procuratore capo di Viterbo è stato nominato componente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Il Csm ha portato in plenum la delibera della sesta commissione e Palazzi, con 15 voti, ha prevalso su Roberto Peroni Ranchet, che ne ha ottenuti 14. Il Consiglio superiore della magistratura ha rieditato il potere concorsuale alla luce delle sentenze dei giudici amministrativi del Tar e del Consiglio di stato, presso cui il procuratore ha vinto. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il rilevo per cui Palazzi, escluso dalla nomina a componente del direttivo della scuola, non era stato mai comparato con altri due candidati che erano stati prescelti nella stessa procedura e per lo stesso settore penale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Cos’è il Consiglio Superiore della Magistratura e perché è uno dei pilastri più importanti della CostituzioneIl Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è stato istituito dalla Costituzione italiana nel 1958 per garantire l’indipendenza dei giudici.

