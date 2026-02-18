Margherita Pieracci Harwell o della maestria nel leggere le vite

Margherita Pieracci Harwell è morta il 13 febbraio nella sua casa di Vitolini, dove si era trasferita dopo aver insegnato letteratura italiana all’University of Illinois. La sua morte è stata causata da problemi di salute che si erano aggravati negli ultimi mesi. Pieracci Harwell aveva 78 anni e aveva dedicato la vita allo studio e alla divulgazione della cultura italiana, spesso organizzando incontri e conferenze in Toscana.

ADDII Muore all'età di 96 anni la storica della letteratura italiana, curatrice dell'opera di Cristina Campo. Interprete di Simone Weil, ha approfondito Leopardi, Ortese, Guidacci e Banti Si è spenta il 13 febbraio nella sua casa di Vitolini, dove si era ritirata dopo una vita trascorsa negli Stati Uniti, come docente di letteratura italiana all'University of Illinois di Chicago, Margherita Pieracci Harwell (1930-2026). Se ne è andata a 96 anni Margherita Pieracci Harwell, figura di rilievo nella cultura italiana e internazionale, studiosa rigorosa della letteratura del Novecento, legatissima alla sua terra d'origine, Vitolini, nel comune di Vinci. Con lei scompare una delle voci più autorevoli.