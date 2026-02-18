MaRedizione il mare dentro il male fuori

“Non si può dire mare senza lacriMare”, questo il messaggio che accoglie i visitatori all’ingresso della trattoria di mare "MaRedizione" appena aperta a Cardito, in Corso Italia, nuovo concept di ristorazione anni ‘80. L’ideatore è Giovanni Mele, classe 1985, noto sui social come Jovaebbasta, un food creator e chef partenopeo, strettamente legato alla tradizione culinaria campana. Mele, creatore del blog "Pizze fantastiche e dove trovarle", presenta una cucina tradizionale di mare, spesso rivisitata con un tocco anni '80. Narrazione digitale, materie prime di qualità, tradizione, eccellenza tecnica in visione moderna, tutto si fonde nel crogiuolo per dare alla trattoria ittica una veste unica, il tutto reso possibile per la passione e l’amore autentico per la cucina.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Arezzo, il pane col Duce: croccante fuori, muffo dentro (e ‘un va mai a male)Arezzo si trova al centro di una polemica riguardante la diffusione di buste di pane con una citazione di Benito Mussolini.

Mare Fuori, Artem sta male: “13 giorni di TSO. Non provo più niente”Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, condivide su Instagram un messaggio forte e sincero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.