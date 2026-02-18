Mare della Calabria cimitero liquido | la scrittrice Merilia Ciconte denuncia l’indifferenza verso i migranti

Merilia Ciconte, scrittrice calabrese, ha scritto sui social per denunciare come il mare della Calabria si trasformi in un “cimitero liquido” a causa delle tante persone morte nel tentativo di attraversarlo. La sua testimonianza si basa sulle storie di migranti che spesso vengono dimenticati, anche quando i loro corpi vengono trovati sulle spiagge vicine. Recentemente, sono stati recuperati più cadaveri di quanto si possa immaginare, in un mare che continua a mietere vittime.

La scrittrice calabrese Merilia Ciconte ha lanciato un appello accorato sui social, denunciando la drammatica situazione dei migranti che perdono la vita nel Mediterraneo. Nel suo post, Ciconte descrive il mare calabrese come un luogo che “vomita cadaveri” e denuncia l’indifferenza di molti di fronte a migliaia di disperati che cercano un porto sicuro, negato spesso “al grido di accoglienza zero”. Secondo la scrittrice, queste persone hanno speranze, diritti e nomi, e l’unica “colpa” sarebbe quella di essere nate “dall’altra parte di questo mare”. Le acque calabresi, un tempo simbolo di bellezza, diventano così il teatro di un “balletto macabro” e di un vero e proprio “cimitero liquido del mondo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

