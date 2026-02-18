Marche scosse da terremoto di magnitudo 2.6 | epicentro Loreto scossa avvertita anche a Macerata monitoraggio attivo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito le Marche, con epicentro vicino a Loreto. La terra ha tremato anche a Macerata, facendo tremare edifici e mobili. Le autorità stanno seguendo da vicino la situazione, senza segnalare danni o emergenze. La popolazione si è spaventata, ma al momento non ci sono segnalazioni di conseguenze gravi. I tecnici sono già al lavoro per verificare eventuali criticità.

Terremoto nelle Marche: Scossa Avvertita tra Loreto e la Costa, Rassicurazioni e Monitoraggio Costante. Un terremoto di magnitudo 2.6 ha scosso le Marche questo martedì 17 febbraio 2026, con epicentro a Loreto, in provincia di Ancona. La scossa, registrata alle 19:16, è stata avvertita anche in diverse località della provincia di Macerata, tra cui Civitanova, Porto Recanati e Recanati, destando preoccupazione tra la popolazione. L'evento, pur di lieve intensità, riaccende i riflettori sulla vulnerabilità sismica di un territorio storicamente esposto a questo tipo di rischio. Epicentro a Loreto, Scossa Avvertita in un'Area Estesa.