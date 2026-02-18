Marcello Nitti - Proxemica

Marcello Nitti ha aperto la mostra Proxemica a Spazio MICROBA, portando le sue opere in un’esposizione che si concentra sull’uso dello spazio e delle distanze tra le figure. La mostra, curata da Riccardo Pavone e Marialuisa Sorrentino, debutta sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30. Nitti utilizza materiali innovativi per esplorare come le persone percepiscono e si relazionano con gli altri attraverso il contatto e la distanza. L’esposizione si compone di diverse installazioni e opere che invitano a riflettere sui limiti tra io e altro.

Nuovo appuntamento con l’arte contemporanea da Spazio MICROBA, che presenta Proxemica, mostra di Marcello Nitti, a cura di Riccardo Pavone e Marialuisa Sorrentino con un testo critico di Nicola Zito, che sarà inaugurata sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18,30.Nell’ambito della personale, l’artista propone una selezione di lavori pittorici e installativi inediti che si configurano come il frutto di un’esplorazione delle molteplici dimensioni e dinamiche che regolano il rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante, che viene inteso sia come spazio naturale e urbano che come luogo di incontro e di relazione sociale tra gli individui.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Le “spie” di Mazzarri e il mito Nitti: «Mai travestimenti, solo calcio» Via Nitti, iniziata la piantumazione degli alberi: 20 nuovi fusti donati dall’imprenditore CaffioQuesta mattina a Taranto è iniziata la piantumazione di 20 alberi in Via Nitti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Un giorno nella vita, la mostra di Marcello Nitti a CisterninoLa mostra di Marcello Nitti, che durerà fino al 18 settembre, è una raccolta di foto scattate un giorno di 30 anni fa a Cisternino e ai suoi abitanti incontrati per le strade ed i vicoli dal fotografo ... agorablog.it MARCELLO NITTI: LA FOTOGRAFIA CHE PORTA AL NORD LUCI E SUONI DEL SUDEd è proprio su questa derivazione della realtà che si fonda la produzione fotografica del pugliese Marcello Nitti, la cui rappresentazione della realtà trae spesso ispirazione da un suono, da una ... osservatoreitalia.eu Dott. Marcello Nitti facebook