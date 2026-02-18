Manuela Carriero sogna di avere un figlio? Mi piacerebbe ma… cosa la preoccupa

Manuela Carriero desidera avere un figlio, ma teme le complicazioni legate alla gravidanza. La cantante, che da poco più di un anno sta con Francesco Chiofalo, ha spiegato sui social di essere attratta dall’idea di diventare madre, anche se si preoccupa delle difficoltà che potrebbe incontrare lungo il percorso. La sua paura principale riguarda le possibili problematiche di salute e le incognite legate alla maternità, nonostante il suo forte desiderio.

Manuela Carriero da poco più di un anno ha iniziato una storia d'amore con Francesco Chiofalo e le cose tra loro procedono a gonfie vele, infatti sui social si mostrano sempre complici e innamorati. Dopo le esperienze vissute a Temptation Island e Uomini e Donne in molti continuato a seguirla con grande affetto sui social, dove li tiene aggiornati sulla sua sfera professionale e personale. Nelle scorse ore si è lasciata andare ad uno sfogo sulla maternità, durante il quale ha svelato: " Avevo fissato l'obiettivo di avere un figlio entro i trent'anni".

