Mantova ha perso contro la Sampdoria a causa di una rete decisiva nel secondo tempo, che ha determinato il risultato finale. La partita si è giocata domenica pomeriggio allo stadio Martelli, davanti a circa duemila spettatori. Le due squadre si affrontano in una sfida fondamentale per la zona retrocessione, con i lombardi che cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Lombardi e blicerchiati si giocano punti pesanti in chiave salvezza. Mantova vs SAmpdoria si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Martelli. MANTOVA VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi navigano in zona playout, dalla quale faticano ad uscire. Nemmeno il cambio in panchina sembra aver contribuito a farlo. La squadra di MOdesto, però, deve darsi una scossa per evitare di essere risucchiata ancora più in fondo. I blucerchiati stanno vivendo anni difficili, come dimostrano i sei allenatori che si sono succeduti in tre stagioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Mantova vs Sampdoria, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

