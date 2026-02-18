Promise David, giovane attaccante canadese di 21 anni, ha attirato l'attenzione di Napoli grazie alle sue prestazioni in Belgio. Il motivo? È soprannominato già il “Mini Osimhen” per il suo stile di gioco dinamico e potente. In campo si distingue per la rapidità e l’abilità di segnare con freddezza, caratteristiche che lo rendono un obiettivo concreto per il club partenopeo. La sua crescita in Belgio ha acceso l’interesse dei dirigenti azzurri, che ora monitorano attentamente il suo percorso.

In Belgio lo chiamano già il “ Mini Osimhen ”. Promise David, 21 anni, attaccante dell’ Union Saint-Gilloise, sta conquistando il calcio europeo con una combinazione di forza fisica, velocità e freddezza sotto porta che ricorda i grandi del continente. In questa stagione, David ha segnato 15 gol e distribuito 2 assist in tutte le competizioni, impressionando non solo per la sua capacità realizzativa ma anche per come domina fisicamente le difese avversarie. La sua altezza imponente ( 1,95 m ) e la velocità fino a 32,9 kmh lo rendono una minaccia inarrestabile, capace di sfondare qualsiasi blocco basso e di dettare il ritmo dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna vuole portare a Napoli il mini Osimhen: è il canadese David attaccante dell’Union Saint-Gilloise

Manna vuole porta a Napoli il mini Osimhen: è il canadese David attaccante dell’Union Saint-GilloisePromise David, attaccante canadese di 21 anni, ha attirato l’attenzione di Napoli dopo aver impressionato in Belgio con il suo stile di gioco.

Atalanta, i convocati per l’Union Saint-Gilloise. Ancora out BellanovaL’Atalanta comunica i convocati per la partita contro l’Union Saint-Gilloise, con l’assenza di Bellanova.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.