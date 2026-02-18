Manfredonia una delegazione ucraina in Consiglio comunale | La pace è impegno di comunità

A Manfredonia, una delegazione ucraina si è riunita nel Consiglio comunale a causa di un progetto di scambio culturale promosso dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine. La visita ha visto la partecipazione di dirigenti scolastici, insegnanti e amministratori locali, desiderosi di rafforzare i legami tra le due comunità. Durante l'incontro, i rappresentanti ucraini hanno condiviso esperienze e aspettative per promuovere la pace attraverso la collaborazione. L'evento si è svolto in un clima di apertura e dialogo tra le parti.

Nella Sala Consiglio la delegazione proveniente da Haisyn, impegnata in un progetto di scambio culturale promosso dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia APS e delle comunità ucraina di Manfredonia "Si è trattata - ha detto il sindaco Domenico La Marca - di una testimonianza viva di coraggio e di speranza colta nelle parole dei rappresentanti e nel video messaggio del console ucraino. Oltre 40 sono stati i ragazzi e le ragazze accolte in famiglie e istituti religiosi della nostra città. Li abbiamo visti domenica scorsa sfilare tra i gruppi durante la Gran Parata del carnevale, indossando vestiti tradizionali, con grande orgoglio.