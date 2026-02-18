A Manduria, il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, si è schierato a fianco del Commissario di Polizia Marinella Martina dopo un grave episodio. Qualcuno ha scritto con vernice sul muro di una filiale postale di Nardò, associando il suo nome alla frase

Tarantini Time Quotidiano “Esprimo la mia piena solidarietà e il mio supporto al commissario di Manduria, Martina Marinella, il cui nome è stato vergognosamente scritto sul muro della posta di Nardò accanto alla dicitura “Digos Boia”. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni venga colpito in questo modo e sono certo che avremo presto riscontri dalle indagini in corso. Intanto, questo episodio sottolinea ulteriormente l’importanza di sostenere il valore della legalità e rafforzare la rete istituzionale che oggi più che mai deve stringersi attorno al Commissario e alle forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manduria. Il deputato di FdI, Dario Iaia accanto al Commissario di Polizia Marinella Martina

