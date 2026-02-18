Manduria Il deputato di FdI Dario Iaia accanto al Commissario di Polizia Marinella Martina
A Manduria, il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, si è schierato a fianco del Commissario di Polizia Marinella Martina dopo un grave episodio. Qualcuno ha scritto con vernice sul muro di una filiale postale di Nardò, associando il suo nome alla frase
Tarantini Time Quotidiano “Esprimo la mia piena solidarietà e il mio supporto al commissario di Manduria, Martina Marinella, il cui nome è stato vergognosamente scritto sul muro della posta di Nardò accanto alla dicitura “Digos Boia”. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni venga colpito in questo modo e sono certo che avremo presto riscontri dalle indagini in corso. Intanto, questo episodio sottolinea ulteriormente l’importanza di sostenere il valore della legalità e rafforzare la rete istituzionale che oggi più che mai deve stringersi attorno al Commissario e alle forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Dario Iaia: “Si, al secondo pronto soccorso a Taranto”Da diversi anni, Taranto attende con fiducia la riapertura del secondo Pronto Soccorso presso l’Ospedale “Moscati”.
Leggi anche: Palazzo Vescovile, presentazione del romanzo “Anna – L’arte dello stare accanto” di Marinella SorrentinoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cartelle ex Arneo, Iaia: estendere la sospensione anche a Taranto, Brindisi e Lecce.
Caltanissetta, ai domiciliari per corruzione il deputato regionale di Forza Italia Michele MancusoArresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione legata alla gestione di fondi regionali. Coinvolte altre cinque pe ... corrieretneo.it
LA PROVINCIA CHIEDE SOLDI PER LE STRADE MA NON SI SA DOVE SIANO FINITI 7 MLN. IAIA: INTANTO LA REGIONE RESTITUISCA I 70 MLN SOTTRATTI ALLA STRADA REG.8 Il Responsabile unico del Cis Taranto, on Dario Iaia, risponde a stretto giro facebook