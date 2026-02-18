Un’anziana di Pavia ha riferito di aver ricevuto una telefonata con cui qualcuno le ha detto di aver investito una bambina. La donna, 85 anni, si è spaventata moltissimo e ha raccontato di aver quasi creduto all’inganno. La truffa si basava sulla paura di un incidente e mirava a ottenere denaro. Per fortuna, la donna ha capito che si trattava di un raggiro prima di agire. La vicenda si è svolta nel primo pomeriggio di ieri e ha coinvolto altri anziani nella zona.

Pavia, 18 febbraio 2026 - "Mamma, ho avuto un incidente". È iniziata così la telefonata di una truffa, rimasta per fortuna solo tentata, nel primo pomeriggio di ieri, martedì 17 febbraio. "Ho risposto al telefono di casa - racconta la vittima, una donna di 85 anni che abita nel quartiere di P avia Ovest - e ho sentito quella voce, in lacrime, che singhiozzava. Mi sarò fatta suggestionare dalla situazione, ma all'inizio mi era sembrata proprio la voce di mia figlia. Mi sono spaventata tantissimo, ma facendole delle domande ho poi capito che non era davvero mia figlia". In casa con l'anziana c'era in quel momento anche un altro suo figlio, al quale la madre ha passato il ricevitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Mamma, ho investito una bambina”, ma la truffa del fino incidente fallisce. L’85enne di Pavia: mi sono spaventata moltissimo

