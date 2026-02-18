Maltratta l' anziana madre estorcendo denaro per sigarette e alcol | condannato
Un uomo è stato condannato dopo aver maltrattato ripetutamente la madre anziana, estorcendo denaro per sigarette e alcol. La sua presenza a casa diventava una costante fonte di tensione, soprattutto quando tornava ubriaco e si rivolgeva con rabbia alla donna, chiedendole soldi per le sue dipendenze.
Tornava a casa, spesso ubriaco, e maltrattava l'anziana madre chiedendole continuamente denaro per comprare le sigarette e per andare al bar. È stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione un uomo di 53 anni, residente nell'Azzanese, per le vessazioni nei confronti della madre, andate avanti per anni. Tutto era iniziato nel 2017 ed è proseguito fino al 2024, quando la Procura ha imposto una misura cautelare, allontanando l'uomo dalla casa di famiglia. La donna, che oggi ha 84 anni, vive da sola e il 53enne in un altro alloggio, fornito grazie al supporto dei servizi sociali.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
