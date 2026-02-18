Maltempo senza pietà sul Fvg | mezzo metro di neve bomba di pioggia e mareggiate scatta l’allerta

Il maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia, causando un metro di neve e forti piogge che hanno allagato alcune strade. La causa principale è un sistema di bassa pressione proveniente dall’Europa centrale, che porta pioggia intensa e mareggiate lungo la costa. Gli abitanti di alcune zone si sono trovati senza energia elettrica e hanno dovuto evacuare le abitazioni vicino al mare. La Protezione civile ha emesso l’allerta numero 8, invitando alla massima prudenza. Le condizioni meteo rimangono instabili e preoccupanti.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una nuova ondata di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta numero 8 del 2026. Il provvedimento sarà valido dalle 22 di oggi, mercoledì 18 febbraio, fino alle 12 di venerdì 20 febbraio. Un fronte atlantico porterà correnti umide da sud in quota e Scirocco al suolo, con la formazione di una depressione sul Triveneto. Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense sulla zona montana e pedemontana e abbondanti su bassa pianura e costa. La quota neve sarà compresa tra 800 e 1000 metri sulla fascia prealpina più esposta verso la pianura, ma potrà scendere fino a 400 metri nelle valli più interne.🔗 Leggi su Udinetoday.it

