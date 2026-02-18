Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto legge per l’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Un testo che prova a definire una prima cornice finanziaria e operativa per i ristori dei danni provocati a gennaio dal ciclone Harry, con un capitolo speciale dedicato a Niscemi, come anticipato lunedì sul posto dalla premier Giorgia Meloni: 150 milioni di euro per la città messa a dura prova dalla frana e la nomina a commissario straordinario del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, chiamato a gestire demolizioni, messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenzaA causa delle intense piogge e delle allerte meteorologiche, la Sicilia ha subito ingenti danni, stimati oltre mezzo miliardo di euro.

Maltempo, Meloni a Niscemi: "Subito 100 milioni per l'emergenza, poi decreto con le risorse necessarie"Il governo mette subito a disposizione 100 milioni di euro per le regioni colpite dal maltempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maltempo, per l’emergenza il decreto punta a 1 miliardo; Maltempo, piogge e mareggiate sull'Italia, allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 06:14; La Sardegna flagellata dal maltempo: è ancora allerta, la Protezione civile incontra sindaci ed enti per fronteggiare l’emergenza; Emergenza maltempo e Niscemi, Alongi coordinatore: i compiti previsti.

Maltempo, per l’emergenza il decreto punta a 1 miliardoOggi in Consiglio dei ministri un decreto legge e una delibera con gli aiuti alle imprese. Alt a tasse e contributi fino al 30 aprile. Niscemi: 150 milioni e Ciciliano commissario. Fissati i requisiti ... msn.com

Maltempo, è emergenza anche in Calabria: 190 sfollati e oltre 3.000 ettari di terreni devastatiIl sindaco di Cassano: L'emergenza sta rientrando, ma non è ancora finita. 190 gli evacuati, di questi, 130 non sono ancora rientrati nelle loro case ... affaritaliani.it

Maltempo Baldino chiede al Governo ristori immediati e l’inserimento della Sibaritide nel decreto emergenza: La deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino ha chiesto al Governo di includere anche la Sibaritide nel decreto emergenza in preparazione p facebook

Maltempo Calabria, è emergenza assoluta: evacuazioni in gommone e soccorsi aerei per le famiglie isolate | VIDEO x.com