Maltempo in Toscana | pioggia e vento forte giovedì 19 Scattano tre allerte gialle

Il maltempo ha portato pioggia intensa e venti forti in Toscana giovedì 19 febbraio 2026, causando disagi sulla rete stradale e ai trasporti. La causa principale sono fronti perturbati provenienti dal Nord Europa che si sono integrati con l'aria calda proveniente dal Mediterraneo. Le autorità hanno emesso tre allerte gialle per rischio di alluvioni lampo, mareggiate e caduta di rami. Diverse zone della regione sono state interessate da allagamenti e alberi caduti, costringendo molte persone a rimanere in casa. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

FIRENZE – E' in arrivo sulla Toscana una forte ondata di maltempo per la giornata di domani, giovedì 19 febbraio 2026. Con vento forte e pioggia. Prevista anche la neve sui rilievi appenninici. Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per vento su tutta la regione per domani, giovedì 19 febbraio 2026. L'allerta, esclusivamente sulla provincia di Livorno, è gialla anche per mareggiate. Ricapitolando, un'allerta vento gialla su tutta la Toscana, un'allerta sempre gialla per mareggiate sulla provincia di Livorno. E una terza allerta, per rischio idrogeologico, su tutta la Toscana del nord, dalla provincia di Massa Carrara alla zona nord della provincia di Lucca, fino al Mugello e all'estremo nord della provincia di Arezzo.