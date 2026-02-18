Malinin travolto dalla maledizione olimpica | dall’Axel impossibile ai video inquietanti che agitano i social

Ilia Malinin ha vissuto un’insolita sequenza di sfortuna ai Giochi Olimpici, passando dall’illusione di un Axel impossibile alle immagini inquietanti condivise sui social. La sua performance ha attirato l’attenzione anche di chi non seguiva il pattinaggio, soprattutto dopo aver pubblicato video che mostrano cadute e momenti di difficoltà.

Ilia Malinin è il simbolo del talento che sfida la fisica. e della fragilità che rende umano anche un fenomeno. A Milano-Cortina 2026 il " Quad God ", il dio dei quadrupli, doveva consacrarsi oro olimpico. Invece è uscito dal ghiaccio ottavo, fuori dal podio, travolto dalla pressione. Il ragazzo capace di atterrare il primo quadruplo axel perfetto della storia si è scontrato con l'unico avversario che non controlla: se stesso. La sua caduta ha deluso i fan e, più di tutti, ha ferito lui stesso. E un segnale evidente del suo disagio, della frustrazione che sta ancora elaborando, arriva anche dai suoi ultimi contenuti su TikTok.

Quadruplo axel di Ilia Malinin: la fisica spiega il segreto del salto più difficile del pattinaggio artisticoNel mondo del pattinaggio artistico, il quadruplo axel di Ilia Malinin ha stupito tutti.

