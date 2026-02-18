Vincenzo Malinconico, famoso avvocato protagonista di romanzi e programmi televisivi, arriva anche a teatro. La sua prima rappresentazione si tiene questa sera a CastelFiorentino, portando in scena le avventure dell’avvocato con attori dal vivo e scenografie nuove di zecca.

CASTELFIORENTINO Da personaggio letterario prima a televisivo poi, adesso Vincenzo Malinconico approda anche in teatro. A dare vita sul palco all’avvocato d’insuccesso dalle vicende sgangherate e dalla vita sentimentale instabile, è Massimiliano Gallo che domani sera alle 21 e in replica venerdì alla stessa ora, sarà in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con "Malinconico – Moderatamente felice". Scritto da Diego De Silva insieme allo stesso Gallo, che ne è anche regista, lo spettacolo è una produzione Diana Or.l.S. e vedrà protagonisti sul palcoscenico anche Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Malinconico“. L’avvocato arriva a teatro

Al Michelangelo arriva Malinconico. Quando l’avvocato è d’insuccessoVincenzo Malinconico torna al Michelangelo, ma questa volta in un modo diverso.

“Malinconico moderatamente felice”: Massimiliano Gallo è l'avvocato d'insuccesso al Teatro ChiesaDa venerdì 9 a domenica 11 gennaio, il Teatro Chiesa ospita

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.