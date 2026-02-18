Malen può fare meglio? Ecco i migliori acquisti di gennaio per gol segnati

Da gazzetta.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Malen ha segnato un gol importante, ma molti si chiedono se possa migliorare ulteriormente. Durante l’ultima puntata di

Nell'ultima puntata de "La Tripletta", Stefano Agresti, Tommaso Milanese, Fabio Russo e Marco Guidi hanno parlato degli acquisti di gennaio più incisivi degli ultimi 10 anni. Malen, che ha già dimostrato un ottimo impatto alla Roma, può fare meglio di così? R ecupera l'episodio integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

malen pu242 fare meglio ecco i migliori acquisti di gennaio per gol segnati
© Gazzetta.it - Malen può fare meglio? Ecco i migliori acquisti di gennaio per gol segnati

Carta Acquisti, nuovi limiti Isee: chi può fare domanda e quanto spettaLa Carta Acquisti torna nel 2026 come misura di sostegno alle persone in condizioni di fragilità.

Leggi anche: Mister Sottil e i gol segnati: "Non sia un’ossessione"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma, è già Malen-mania: tre gol nelle prime quattro, meglio solamente Batistuta. E a Birmingham lo rimpiangono; Napoli-Roma 2-2: super Malen illude Gasperini, poi Alisson entra e agguanta il pari nel finale; Roma, Malen a Sky: Sapevo di poter fare bene, anche se è difficile segnare; Gasperini e il cambio a sorpresa di Malen: L'ho tolto perché nel finale.... Poi svela le condizioni di Wesley.

malen può fare meglioFantacalcio, impatto niente Malen da top: meglio di Lautaro fino a fine stagione?Impatto devastante per Malen nella Roma e al fantacalcio: meglio lui o Lautaro Martinez fino a fine stagione? Le nostre considerazioni ... calciodangolo.com

malen può fare meglioNapoli-Roma 2-2: super Malen illude Gasperini, poi Alisson entra e agguanta il pari nel finaleGiallorossi due volte avanti ma la squadra di Conte risponde con i gol di Spinazzola e del brasiliano arrivato a gennaio, decisivo una volta entrato in campo ... corriere.it