Maglie | oggi Caravaggio Il poeta di una scena muta Libro di Giovanni Epifani

Giovanni Epifani presenta oggi a Maglie il suo libro “Caravaggio. Il poeta di una scena muta” per rispondere alla crescente curiosità dei lettori sulla vita e le opere dell’artista, coinvolgendo anche appassionati e studenti locali. La presentazione si svolge presso la libreria “Roots and Reads” alle 18:30, un appuntamento che richiama molti appassionati di arte e cultura della zona.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 18:30, a Maglie, presso gli spazi della libreria “Roots and Reads Libreria e Spazio culturale” (Via Ospedale, 24) si terrà si terrà la presentazione di “Caravaggio. Il poeta di una scena muta” (Musicaos Editore) di Giovanni Epifani. All’incontro prenderanno parte la dott. ssa Anna Rita D’Alba, per Roots and Reads, la professoressa Roberta Iasella, assessore alla cultura del Comune di Maglie, e l’editore, Luciano Pagano. Ingresso libero. “Caravaggio. Il poeta di una scena muta” è un progetto editoriale a trecentosessanta gradi, che coinvolge la scrittura, la musica, il territorio e il paesaggio artistico, la tradizione della pittura, la psicologia, unendo diversi elementi per raccontare un mondo, quello degli ultimi, che fa parte di un percorso artistico che nasce dalla scrittura, non solo nella forma romanzo, di Giovanni Epifani. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maglie: oggi “Caravaggio. Il poeta di una scena muta” Libro di Giovanni Epifani “Caravaggio. Il poeta di una scena muta”: a Cursi il libro di Giovanni EpifaniSabato 10 gennaio a Cursi, presso Palazzo De Donno, si terrà la presentazione del romanzo di Giovanni Epifani, “Caravaggio. Leggi anche: Una serata da dimenticare. Moro fa scena muta là in mezzo. Pobega e Dominguez non mordono. Nessuna traccia di Zortea a destra Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maglie: oggi Caravaggio. Il poeta di una scena muta. Maglie: oggi Caravaggio. Il poeta di una scena muta Libro di Giovanni EpifaniMercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 18:30, a Maglie, presso gli spazi della libreria Roots and Reads Libreria e Spazio culturale (Via Ospedale, 24) si terrà si terrà la presentazione di Caravaggio. noinotizie.it Caravaggio. Il poeta di una scena muta mercoledì 18 febbraio a MaglieMAGLIE (Lecce) - Mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 18:30, a Maglie, presso gli spazi della libreria Roots and Reads Libreria e Spazio culturale (Via ... corrieresalentino.it CARAVAGGIO. IL POETA DI UNA SCENA MUTA Questa mattina, al Museo Castromediano, la presentazione di «Caravaggio. Il poeta di una scena muta» (Musicaos Editore) di Giovanni Epifani, autore di testi musicali e scrittore, nel suo romanzo di esordio aff facebook