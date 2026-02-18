Magic | firmato Alex Morales Orlando Robinson tagliato

Alex Morales ha firmato con Magic, mentre Orlando Robinson è stato tagliato dalla squadra. La decisione arriva dopo alcune settimane di valutazioni e cambierà sicuramente le rotazioni sul parquet. La squadra ha già annunciato il nuovo arrivo attraverso i propri canali ufficiali, invitando i tifosi a seguire gli sviluppi.

In questa trattazione si descrive l’ingresso di un nuovo giocatore nel team di punta della franchigia, accompagnato da una modifica al roster. L’operazione mette in evidenza una particolare attenzione al reparto esterni e alle capacità di tiro e penetrazione, con un riscontro immediato sul profilo dei protagonisti coinvolti. Gli Orlando Magic hanno firmato alex morales con un contratto a due vie, operazione che ha liberato spazio nel roster a favore di un rinnovo mirato. Per realizzare la mossa è stato tagliato il big man orlando robinson. Morales ha maturato esperienza in G League con gli Osceola Magic, dove ha fornito numeri di rilievo in termini di produzione offensiva e contributi completi sul campo: 19,2 punti, 8 rimbalzi, 3,2 assist e 2,1 recuperi in 35 minuti a partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

