Mafia sequestro da 500 mila euro al presunto boss della famiglia ennese

La Finanza ha sequestrato 500 mila euro a un sospetto boss della mafia di Enna, accusandolo di aver accumulato ricchezze illecite attraverso estorsioni e il controllo delle attività locali. La confisca riguarda un patrimonio significativo, che si estende tra immobili e contanti, e dimostra l’intento delle forze dell’ordine di colpire duramente le strutture criminali.

Enna, un patrimonio mafioso da mezzo milione di euro nel mirino della Finanza: l’ascesa di un boss tra estorsioni e controllo del territorio. Un’operazione significativa della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta e convalidata dal Tribunale di Caltanissetta, ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 500.000 euro a un uomo ritenuto un punto di riferimento della criminalità organizzata ennese. L’intervento mira a colpire le risorse finanziarie di un clan radicato nel territorio, smantellando un sistema di controllo basato sull’estorsione e sull’infiltrazione nell’economia legale.🔗 Leggi su Ameve.eu Bonus Giovani da 500 euro al mese per nuove attività, 18 mila euro in 3 anni per Under 35: come fare domandaDa oggi gli under 35 con partita Iva possono fare domanda per il Bonus Giovani. Alghero, rinasce lo stadio Mariotti: al via i lavori da 500 mila euroLo stadio Mariotti di Alghero riceve un nuovo volto dopo anni di abbandono, grazie a un investimento di 500 mila euro iniziato questa settimana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ombra di Cosa Nostra sugli appalti in Lombardia. Due società commissariate: Lavori affidati a ditte interdette; Mafia, sequestrati beni per 500 mila euro a un pregiudicato di Enna. Mafia, sequestro da 500 mila euro al presunto boss della famiglia enneseIl provvedimento di sequestro ha riguardato: una ditta individuale attiva nel settore edile e nel movimento terra; un fabbricato; diversi rapporti bancari. vivienna.it Mafia: sequestro beni da 500mila euro a pregiudicato di EnnaBeni per un valore complessivo di circa 500mila euro sono stati sequestrati a un noto pregiudicato di Enna, appartenente a Cosa nostra. meridionews.it MAFIA, SEQUESTRO DA 500MILA EURO | Coinvolto pregiudicato della “famiglia” di Enna leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/18/mafia-sequestro-da-500mila-euro-a-pregiudicato-della-famiglia-di-enna/ facebook