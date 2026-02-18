Il libro digitale, edito da Paper First, esplora tre aspetti chiave della crisi che hanno portato gli Stati Uniti a intervenire militarmente il 3 gennaio?2026, operazione culminata con la cattura del presidente Nicolás?Maduro a Caracas. La prima parte affronta l’aspetto politico, inclusa la narrazione della Casa Bianca sulla “guerra ai cartelli della droga” che ha giustificato l’azione. La seconda tratta l’aspetto economico, con un focus sul ruolo strategico del petrolio venezuelano nel confronto globale tra Stati Uniti, Cina, Russia e Iran e nel contesto regionale del Sud America. Infine, l’aspetto militare analizza l’operazione statunitense e le forti critiche internazionali che l’hanno definita una violazione del diritto internazionale e un pericoloso precedente geopolitico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Maduro e la crisi in Venezuela”: lo smart book di Sofia Cecinini che analizza la situazione di Caracas e le ragioni dell’intervento Usa

Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa", Maduro dichiara lo stato di emergenzaNella notte di Caracas si sono registrate almeno sette esplosioni e la presenza di aerei a bassa quota, segnalando un episodio di forte tensione nella capitale venezuelana.

Venezuela nel caos, forti esplosioni a Caracas: «Gravissima aggressione militare degli Usa». Maduro dichiara lo stato di emergenza – Il videoNella notte, Caracas è stata scossa da esplosioni e rumori aerei, segnando un momento di grave tensione nel paese.

