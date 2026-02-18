Il sole splende su Borgo e Tossignano, portando migliaia di persone a godersi i festeggiamenti del Martedì Grasso, dopo settimane di pioggia. La bella giornata di primavera ha attirato tanti visitatori che hanno gustato piatti tradizionali come maccheroni e polenta, contribuendo a un’edizione da record delle celebrazioni carnevalesche. La forte affluenza testimonia come il bel tempo abbia spinto molti a partecipare alle feste all’aperto.

Una meravigliosa giornata di sole, dopo l’abbondante pioggia caduta nelle ultime settimane, ha fatto da cornice ai festeggiamenti carnevaleschi del Martedì Grasso a Borgo e Tossignano. Migliaia di persone si sono date appuntamento nel cuore della vallata del Santerno per partecipare alla Sagra dei Maccheroni e alla Festa della Polenta. Due eventi di piazza che, a dispetto di una storia ormai fissata nei secoli, si sono confermati autentici riempi tutto con persone di ogni età. Dai giovanissimi impegnati nella sfilata e negli spettacoli di Borgo, tra maschere, costumi, musica, colori e divertimento, ai più grandi in fila fin dall’ora di pranzo per gustare le specialità del posto: "Andati letteralmente polverizzati i quasi dieci quintali di maccheroni, conditi con cinque quintali e mezzo di ragù di carne, e i due di polenta preparati per questa edizione delle nostre feste – hanno fatto sapere nella serata di ieri Piero Versari e Michael Zannerini alla guida dell’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza e del Comitato Festa della Polenta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maccheroni e polenta, che gusto. In migliaia tra Borgo e Tossignano: "Grazie al clima edizione da record"

Un borgo invaso da migliaia di visitatori, Sant’Agata saluta la 29esima edizione de “Il Paese del Natale”Sant’Agata Feltria accoglie con entusiasmo la 29ª edizione de “Il Paese del Natale”, attirando migliaia di visitatori e confermandosi come uno degli eventi natalizi più suggestivi e partecipati del Centro Italia.

Veneto tra record di caldo, gelo e piogge: i numeri che raccontano il clima e l'aria che respiriamoIl Veneto ha vissuto negli ultimi trent’anni variazioni significative nel clima e nella qualità dell’aria, segnate da periodi di caldo intenso, gelate e piogge abbondanti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.