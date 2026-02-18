Il centro ornitologico toscano contesta le affermazioni del sindaco di Ponte Buggianese, affermando che il cormorano è una specie che vive in Italia da molto tempo. La discussione è nata dopo un articolo pubblicato lo scorso 7 febbraio, in cui si sosteneva che il cormorano fosse una specie esotica. In realtà, gli esperti spiegano che questa specie si trova nelle acque italiane da secoli, grazie anche a un aumento delle colonie lungo i fiumi toscani negli ultimi anni.

"Il Cormorano è una specie autoctona, non esotica come sostiene il sindaco di Ponte Buggianese". Interviene il centro ornitologico toscano sulla questione delle specie aliene emersa a mezzo stampa lo scorso 7 febbraio. "Le specie aliene sono un rischio per il Padule – fanno sapere dal Centro – ma il cormorano non è una specie aliena. Fare un elenco delle specie esotiche anche per il solo Padule di Fucecchio è veramente impegnativo: nutria, testuggini palustri americane, gambero rosso della Louisiana, sono solo alcune a cui si aggiunge un elenco lunghissimo di pesci e uno ancora più vasto di piante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ma quale specie esotica. Il cormorano è autoctono"

Cormorano a Reggio Calabria: uno scatto rivela la biodiversità costiera e accende il dibattito sulla sua tutela.Un cormorano è stato avvistato oggi nel pomeriggio a Bocale, frazione di Reggio Calabria, attirando l’attenzione di chi passeggia lungo il lungomare.

Calciomercato: spunta una esotica, intrigante idea per il nuovo attaccante del MilanNel calciomercato invernale, il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, dopo l'arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.