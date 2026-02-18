Ma cosa succede qui? Un cane invade la pista durante la gara e

Durante la gara di fondo a Milano Cortina, un husky ha invaso improvvisamente la pista e ha attraversato la linea del traguardo con gli atleti. La causa è stata un malinteso con i responsabili dell’organizzazione, che non avevano ancora messo in sicurezza l’area. Il cane ha corso tra i partecipanti, creando scompiglio tra gli atleti e i spettatori. Gli addetti sono intervenuti rapidamente per fermare l’animale e rassicurare la folla presente. La scena ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti sulla pista.

A Milano Cortina succede anche questo: durante la gara di Fondo, un husky ha invaso la pista e ha tagliato il traguardo insieme agli atleti! Il cane è stato poi fermato dagli addetti ai lavori e. coccolato.