Il Gruppo Territoriale M5S di Caserta ha deciso di avviare un confronto pratico sulla situazione dello Stadio del Nuoto, dopo mesi di attese e promesse non mantenute. La decisione arriva in un momento in cui lo sport, che coinvolge anche i lavoratori e le associazioni locali, rischia di restare bloccato per l’assenza di interventi concreti. La questione riguarda in particolare la mancanza di interventi di manutenzione e la possibilità di riqualificare una struttura che potrebbe tornare a essere un punto di riferimento per la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti “Vertenza Stadio del Nuoto: il Gruppo Territoriale M5S di Caserta, in queste settimane “olimpiche”, apre un confronto permanente, di fronte progressista, sullo sport (che è anche lavoro, salute e socialità) negato con l’On. Dario Carotenuto (Comm. Lavoro Camera), il Consigliere Raffaele Aveta (Movimento 5 Stelle), il PD, Speranza per Caserta, Sindacati e chiunque altro della società civile volesse unirsi. Riteniamo sia il momento di alzare il tiro sulla crisi dello Stadio del Nuoto. Per venerdì 20 febbraio, alle ore 18:30, è indetto un incontroconfronto operativo presso lo “Spazio 5 Stelle” di via San Carlo 22, finalizzato alla definizione di una piattaforma di intervento urgente per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della funzione sociale dell’impianto di via Laviano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - M5S, vertenza stadio del nuoto: indetto un confronto operativo

Stadio del Nuoto chiuso a Caserta, accordo Provincia-FederazioneLa Provincia di Caserta e la Federazione Italiana Nuoto hanno siglato un protocollo d’intesa a Roma, aprendo la strada alla riqualificazione dello Stadio del Nuoto di Caserta, chiuso da aprile scorso per questioni di agibilità.

Stadio del Nuoto, lavoratori in presidio davanti alla Provincia | FOTOI lavoratori dei servizi di pulizia dello Stadio del Nuoto di Caserta continuano la loro presenza davanti alla Provincia, mantenendo un presidio permanente.

