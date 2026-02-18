Lutto nel mondo del giornalismo | addio a Mimmo Liguoro

Mimmo Liguoro, noto giornalista e volto storico dei telegiornali Rai, è morto a Roma all'età di 84 anni, dopo una lunga carriera dedicata all’informazione. Originario di Torre del Greco, Liguoro ha lasciato un segno nel settore, diventando uno dei punti di riferimento per molti telespettatori. La sua scomparsa è stata annunciata ieri, lasciando un vuoto nel mondo dell’emittenza pubblica.

Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Mimmo Liguoro, volto noto dei telegiornali Rai. Originario di Torre del Greco, Liguoro è venuto a mancare all'età di 84 anni a Roma. Tanti i messaggi di amici, colleghi e personalità della cultura e della politica. Tra questi c'è anche quello del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. "Il giornalismo italiano perde un importante riferimento. È purtroppo venuto a mancare a Roma Mimmo Liguoro, cronista di lungo corso e noto tra l’altro per essere stato redattore capo e conduttore del Tg2 e successivamente del Tg3. Figura di spicco nel panorama culturale italiano, capace con le sue parole di far innamorare intere generazioni di Napoli e del Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

