Lupi passeggiano indisturbati davanti casa di Michele | video
Michele Gallerani ha catturato un video di tre lupi che si aggiravano davanti alla sua casa nelle campagne di Ferrara, causando sorpresa tra i residenti. La presenza degli animali, visibile nel filmato, si è verificata in un momento in cui nessuno si aspettava di vederli così vicini. I lupi camminavano tranquillamente lungo la strada sterrata, senza mostrare segni di paura. La scena ha attirato l’attenzione di chi abita nella zona, rendendo evidente quanto la fauna selvatica si stia avvicinando alle aree urbane.
Michele Gallerani ha filmato tre lupi che passeggiavano davanti a casa sua, nelle campagne di Ferrara: "Che bella compagnia abbiamo stamattina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
