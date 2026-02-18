L’uomo senza volto di Forbidden Fruit

© Mediaset Infinity Nelle vicende glamour di Forbidden Fruit, la dizi pomeridiana di Canale 5, è arrivato un uomo del quale, per il momento, non è mai stato mostrato il volto. Ci riferiamo al misterioso complice della nuova dark lady?ahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), disposta a tutto pur di diventare la quinta moglie di Halit Argun (Talat Bulut). Il viso del misterioso personaggio non resterà però nascosto a lungo. In questo articolo vi sveliamo di chi si tratta, motivo per cui vi invitiamo a non proseguire la lettura se non volete spoiler. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Leggi anche: Forbidden Fruit, chi Nedir: l’uomo misterioso con cui parla Sahika e cosa vuole

Leggi anche: Forbidden Fruit, chi è Nadir: l’uomo misterioso con cui parla Sahika e cosa vuole

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fulvio Martini, in codice Ulisse. Lo 007 italiano cui la Thatcher sistemò la cravatta; Centomila dollari per un’ombra, il sequestro di Nancy Guthrie resta senza volto; Che fine hanno fatto i genitali dell'Uomo Vitruviano nella sigla tv delle Olimpiadi?; ‘Portobello’: l’incubo senza fine di un uomo stupito.

Chi era Abu Obeida, l'uomo senza volto ucciso dall'IdfIsraele ha dato conferma che Abu Obeida è effettivamente stato ucciso, ma di certo lui era un fantasma anche da vivo. Aveva cominciato a militare nelle brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di ... tgcom24.mediaset.it

Abu Obeida, chi era «l'uomo senza volto» portavoce di Hamas ucciso nel raid Idf: la laurea in Teologia e la kefiah bianco-rossaAbu Obeida è stato ucciso dai militari delle Idf: era il portavoce delle Brigate Ezzedin al-Qassam, l'ala militare di Hamas, conosciuto dal mondo intero come «l'uomo senza volto». A riferirlo, fonti ... ilmessaggero.it

«So perfettamente che non è stata Sahika ad aggredirmi, ma Yigit». Nella puntata di Forbidden Fruit che andrà in onda su Canale 5 il 18 febbraio 2026, le tensioni si fanno sempre più evidenti. Yildiz comincia a dubitare che Sahika e Yigit stiano facendo qualc facebook