L’uomo che proiettava emozioni e sogni
Mario Martelli, il proiezionista del cinema di Sasso Marconi, è morto un anno fa a causa di una grave malattia. Durante la sua carriera, ha proiettato centinaia di film, regalando momenti di emozione a generazioni di spettatori. La sua passione per il cinema ha trasformato la sala in un luogo dove sogni e sentimenti prendevano vita ogni sera.
È trascorso un anno. Un anno dalla scomparsa di Mario Martelli (a destra), storico e indimenticato proiezionista del cinema comunale di Sasso Marconi, che dedicò la sua vita a proiettare sul grande schermo non solo storie, ma anche sogni ed emozioni capaci di legare i cuori di chi sedeva in sala. Un anno dal vuoto che la sua morte ha lasciato nella comunità, la stessa che oggi si ritrova per celebrarne la memoria e immortalarne non solo il ricordo, ma anche la passione con cui ha accompagnato generazioni di spettatori, trascorrendo innumerevoli pomeriggi e serate a dirigere le operazioni in cabina di proiezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: 883 Hanno ucciso l’Uomo Ragno – il finale stasera su TV8 tra successi, rinunce e sogni infranti
Mazzagatti vince il Carnevale di Persiceto: “La Macchina dei Sogni” tra tecnologia, natura e futuro dell’uomo.Mazzagatti ha conquistato il primo premio al Carnevale di Persiceto, portando in piazza una grande macchina fatta di materiali riciclati, che rappresenta un viaggio tra tecnologia e natura.
He Found Gay Love on Stage… But Fate Was Waiting in the Shadows
Argomenti discussi: L’uomo che proiettava emozioni e sogni; L’anima nera che si nutre dei sentimenti tristi; Dopo vent’anni di abbandono riapre a Trastevere l’ex cinema Pasquino: ecco il Pasquino Art Center; L’UFFICIALE E LA SPIA, recensione del film di Roman Polanski.
L’uomo che poteva cambiare il mondo, fine riprese per Elio GermanoCon la prima foto di Elio Germano nei neri panni del protagonista terminano le riprese di L’uomo che poteva cambiare il mondo, secondo lungometraggio ... ciakmagazine.it
L'uomo che poteva cambiare il mondoL'uomo che poteva cambiare il mondo, scheda del film di Anne Paulicevich, con Elio Germano, Albrecht Schuch e Fausto Russo Alesi, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e ... comingsoon.it
Vannacci, l’Uomo Qualunquemente. Se fosse vero, come pensano i più, che dietro l'uscita del generale Vannacci dalla Lega si proietta l'ombra di Putin ci dovremmo rallegrare per la sua, di Putin, scarsa sagacia. Che vantaggio potrebbe ricavare dall'indeboli x.com
Nel 1966, John Lennon si trovava in un momento di profonda introspezione, cercando di capire dove finisse il mito e dove iniziasse l'uomo. Dopo anni di corsa frenetica verso la vetta, si era ritirato in Spagna, lontano dalle urla della Beatlemania, portando con facebook