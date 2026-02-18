L’uomo che proiettava emozioni e sogni

Mario Martelli, il proiezionista del cinema di Sasso Marconi, è morto un anno fa a causa di una grave malattia. Durante la sua carriera, ha proiettato centinaia di film, regalando momenti di emozione a generazioni di spettatori. La sua passione per il cinema ha trasformato la sala in un luogo dove sogni e sentimenti prendevano vita ogni sera.

È trascorso un anno. Un anno dalla scomparsa di Mario Martelli (a destra), storico e indimenticato proiezionista del cinema comunale di Sasso Marconi, che dedicò la sua vita a proiettare sul grande schermo non solo storie, ma anche sogni ed emozioni capaci di legare i cuori di chi sedeva in sala. Un anno dal vuoto che la sua morte ha lasciato nella comunità, la stessa che oggi si ritrova per celebrarne la memoria e immortalarne non solo il ricordo, ma anche la passione con cui ha accompagnato generazioni di spettatori, trascorrendo innumerevoli pomeriggi e serate a dirigere le operazioni in cabina di proiezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

