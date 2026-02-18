L’UE cerca di arginare la concorrenza cinese per le auto elettriche

L’Unione Europea ha deciso di intervenire contro le auto elettriche provenienti dalla Cina, che invadono il mercato europeo. La causa è la crescente presenza di veicoli cinesi a prezzi competitivi, che minacciano le case automobilistiche europee. L’UE mira a proteggere le industrie locali e limitare le importazioni di veicoli a basso costo. Per questo, sta valutando nuove restrizioni e dazi doganali. La decisione arriva dopo un aumento del 30% delle importazioni di auto elettriche dalla Cina negli ultimi sei mesi.

L’idea di fondo è chiara: gli aiuti pubblici andranno soprattutto alle auto prodotte in Europa. Per ottenere gli incentivi, i veicoli elettrici e ibridi dovranno essere assemblati all’interno dell’Unione e avere una larga parte dei componenti realizzati in Paesi europei. In questo modo si vuole evitare che i fondi statali finiscano per favorire aziende straniere che producono fuori dall’Europa ma vendono qui le loro vetture a prezzi molto competitivi. Negli ultimi anni le case automobilistiche cinesi hanno guadagnato spazio grazie a modelli elettrici meno costosi, mettendo in difficoltà diversi produttori europei.🔗 Leggi su Dailynews24.it UE studia incentivi auto elettriche: produzione locale prioritaria per contrastare la concorrenza cinese.La Commissione Europea ha deciso di puntare sugli incentivi per le auto elettriche, dopo aver osservato la crescente presenza di veicoli cinesi sul mercato. Leggi anche: Le auto elettriche e l’Ue, parla Guido Tocci (Dacia): «Siamo contro le multe, ma non si può bloccare la transizione dopo anni di investimenti»- L’intervista Palermo - Il marchio Byd sbarca in città, la nuova sfida del leader mondiale di auto elettriche Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Per difesa, sicurezza, e Nato l’Ue è in cerca di equilibri senza Usa; La lotta per il divieto dell'acciaio russo si intensifica a Bruxelles; Zelensky cerca di nuovo la sponda Ue: Gli Usa vogliono che cediamo solo noi; Mercato unico, l’UE a caccia di nuova competitività tra semplificazione e malumori. Auto europee in crisi: l’Ue allenta il bando 2035 e cerca di salvare la competitività. Report IspiL’industria europea dell'auto è in crisi per la transizione elettrica lenta, la concorrenza cinese e gli obiettivi climatici irraggiungibili. startmag.it Trump vuole staccare l'Ungheria dal petrolio e gas russo. Ma l'Ue fa bene a preoccuparsiIntervista a Zsuzsanna Végh, membro dello European Council of Foreign Relation: Gli Stati Uniti non sono più un alleato prevedibile, ... huffingtonpost.it Ha perso il lavoro perché non ricambiava i sentimenti del capo. Che ora deve riassumerla, oltre a pagarle gli stipendi saltati dalla data del licenziamento a oggi. È la storia della dipendente di una clinica privata che ha cercato di arginare le attenzioni del medi facebook