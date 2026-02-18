Ludogorets Razgrad-Ferencvaros Europa League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Ludogorets Razgrad e Ferencvaros si gioca il 19 febbraio 2026 alle 21:00, perché entrambe le squadre vogliono conquistare un posto nella fase a gironi dell’Europa League. La partita si svolge in Bulgaria e rappresenta un passo importante per le due squadre, che si sono già sfidate più volte negli ultimi mesi. Questa volta, gli allenatori puntano a ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione.

Iniziano a conoscersi fin troppo bene Ludogorets Razgrad e Ferencvaros, che si affrontano in questo doppio turno dei playoff di Europa League. Le aquile di mister Hogmo continuano la loro rincorsa alla vetta della Parva Liga, dopo aver conquistato il primo trofeo del 2026 battendo proprio il Levski nella supercoppa. Il tecnico ex Molde ha comunque ripreso la squadra e con pochi aggiustamenti.